C. Ronaldo Al-Nassr İle Devam Ediyor

RONALDO’NUN GELECEĞİ AÇIKLANDI

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile sözleşmesi biten Cristiano Ronaldo’nun kariyeri hakkında belirsizlikler sürerken, ünlü futbolcunun geleceği ile ilgili meraklar devam ediyor. Beşiktaş’ın da aralarında bulunduğu birkaç takım ile anılan Ronaldo, bu söylentilere yanıt verdi.

Portekiz milli takımının kaptanı Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya’yı yenerek şampiyonluk elde etti. Maç sonrası geleceği ile ilgili konuşan yıldız futbolcu, hangi takımla devam edeceğini net bir şekilde açıkladı. Ronaldo, “Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağım” şeklinde bir açıklama yaptı.