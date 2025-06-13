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C. Ronaldo’nun Yeni Takımı Belli Oldu

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GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDUGU BELİRLENDİ

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo’nun nerede oynayacağı sıkça tartışılıyor. Beşiktaş’ın da aralarında bulunduğu bir dizi takımla ismi anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara son vermek için açıklama yaptı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya’yı mağlup ederek şampiyonluk elde eden Portekiz milli takımının kaptanı Ronaldo, karşılaşmadan sonra hangi takımla sözleşme yapacağını duyurdu. Dünyaca tanınan futbolcu, “Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağım” diyerek geleceği hakkında net bir bilgi verdi.

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