Cabbar, Turgut Özal’ın Papağanı Bulundu

METİN SUNA’NIN CABBAR’LA OLAN BAĞI

Antalya’da yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının ardından arkadaşının tavsiyesiyle Özal’ın papağanı Cabbar’ı sahiplenmeye karar verdi. Uzun yıllardır Suna’nın yanında olan Cabbar, kısa süre önce çalındı.

PAPAĞANIN ÇALINDIĞI O ANLAR

23 Ağustos Cumartesi akşamı Altınkum Mahallesi’ndeki restorana giden Suna, papağanını kapının önüne bıraktı. Ancak, kısa bir süre sonra Cabbar’ın yerinde olmadığını fark ederek hemen polise başvurdu.

SEVİNDİRİCİ HABER VE RÜYAYA DÖNEN BULUŞMA

Üç gün boyunca kaybolan papağanıyla ilgili haber bekleyen Suna, sonunda polis ekiplerinden sevindirici bir haber aldı. Cabbar, yeniden aynı noktaya bırakılmıştı. Suna, polislerin papağanı geri getiren kişiyi kendisine göstermediğini belirtti. Cabbar’a kavuştuğu için son derece mutlu olduğunu ifade eden Suna, “Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Allah’a şükür polisimiz elinden geleni yaptı.” dedi.

PAPAĞANIN SON DURUMU

Mesut Suna, Cabbar’ın hala biraz tedirgin olduğunu vurguladı ve onun yanında olduğu için mutluluğunu dile getirdi.