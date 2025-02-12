Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Aynı Dizide

ÇAĞATAY ULUSOY VE DEMET ÖZDEMİR’İN YENİ DİZİSİ

Dizide başarılı oyuncular Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, ilk kez başrol olarak bir araya geliyor. Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği bu projede Demet Özdemir, müzik grubu olan Nisan isimli bir şarkıcıyı canlandırıyor.

ÖZDEMİR’İN ŞARKILARINI KENDİSİ SESLENDİRECEK

Özdemir’in dizideki şarkıları kendisi seslendirecek. Bunun için ünlü oyuncunun, usta müzik adamı Metin Özülkü’den ders almaya başladığı bilgisi edinildi. Bu detay, diziye olan ilgiyi artırıyor.