Çakarlı Araç Sirenleriyle Ortalığı Kırdı!

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ VE TEPKİLER

İstanbul’un Avcılar ilçesinde dikkat çeken bir durum yaşandı. Şu an kimliği bilinmeyen bir kişi, çakarlı aracıyla döner yemek için geldiği sırada sirenlerle etrafta panik yarattı. Park edecek yer bulamadığı için hastanenin ambulans otoparkına girmek istedi. Ancak otoparkta görevli personel izin vermeyince, bu kez ambulans çıkış kapısına aracını park etti. Yaşanan bu anlar cep telefonuyla kayda alındı. Bir vatandaş, bu durumu değerlendirerek “Beyefendi çakarla devlet dairesinde terör estirmenin peşinde. Memleketin geldiği son hal” ifadelerini kullandı.

CEZALARDAKİ ARTIŞ

Son günlerde trafikte sıkça rastlanan bu tür durumlar arasında çakar ve siren kullanımında cezaların artırıldığı dikkat çekiyor. Yetkisiz çakar ya da siren kullanımı için ödenecek ceza, 138.172 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu tür uygulamalar, yetkisiz araçların ve sürücülerin trafik güvenliğini tehdit etmesine karşı alınan önlemler olarak öne çıkıyor.