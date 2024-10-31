“Çalınan Yüzük Özür Notuyla İade Edildi”

ÇALINAN YÜZÜK GERİ DONDURULDU

İngiltere’nin Haslingden kasabasında ikamet eden Darren Horsnell, 2019 yılında hayatını kaybeden nişanlısına ait olan yüzüğünün, bir özür notuyla kendisine geri verildiğini öğrendi. Darren, 1982’de Falkland adasındaki savaştan gazi olarak dönerken, evinde yüzüğünün çalındığını fark etti. Bunu duyurmak için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı ve hırsızların yüzüğü geri getirmelerini istedi. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı bu çağrı sonucunda, yüzüğünün çalıştığı gazilere yardım derneğine bir not ile gönderildi. Horsnell, yüzüğünü geri aldığı için son derece mutlu olduğunu ifade ederken, notta “Darren özür dilerim” yazdığını belirtti.

HIRSIZLIĞIN KİÖNE ÇIKARILDIĞI ANI

62 yaşındaki Horsnell, Kraliyet Topçu Birliği’nde görev yapmış bir gazidir. Yüzüğün çalınmasıyla birlikte, gazilere yönelik yardım amaçlı bir etkinlikte bulunduğu sırada hırsızlar, 23 Eylül’de yüzüğün yanı sıra bir bileziği, bir miktar nakit parayı, bir bilgisayarı ve değerli bir satranç takımını da çaldı. Sosyal medyada yaptığı çağrıda, “Sahip olduğum en değerli şey, 50. doğum günümde Tracey’ye verdiğim nişan yüzüğüdür ve oturma odamda onun külleriyle birlikte duruyor” ifadesini kullanarak, yüzüğünün kaybının kendisi için ne kadar önemli olduğunu aktardı. “Diğer her şeyi alabilirsiniz, yüzüğü geri getirin, benim için mesele kapanır” diyerek de dikkat çekti.

BÜYÜK DESTEK VE RAHATLAMA

BBC’nin bölgesel radyosu Lancashire’a verdiği röportajda, Horsnell büyük bir destek aldığını ve paylaştığı gönderinin binlerce kez yerini bulduğunu söyledi. Yüzüğünü geri aldığında hissettiği rahatlamayı kelimelerle tarif etmenin zor olduğunu vurguladı. Bu olay, toplumun özverisinin ve dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.