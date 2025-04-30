Çalışan Emekli Sayısı Hızla Artıyor

EMEKLİ ÇALIŞAN SAYISI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan yeni rapor, Türkiye’de çalışan emekli sayısının 2024 yılında rekor düzeye çıktığını gösteriyor. Rapora göre, toplamda 2 milyon 104 bin kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Bu bireyler, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında sigortalı olarak görev yapıyor.

SGDP NEDİR?

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın paylaştığına göre, SGDP, emekliliği dolayısıyla maaş almakta olan ancak iş yaşamına da devam eden kişiler için işverenlerin ödediği bir prim türü. Bu sistem sayesinde emekli maaşından kesinti yapılmaması sağlanıyor. Özellikle 2008 yılı öncesinde sigortalı olanlar için, prime esas kazançları üzerinden yüzde 32 oranında SGDP kesiliyor.

EMEKLİLERİN ÇALIŞMA ORANI

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de 16.6 milyon emekli bulunuyor ve bunlardan 12 milyonu düzenli bir şekilde emekli maaşı almakta. SGK verilerine göre, bu grubun yüzde 17’si faaliyet göstermekte. Son yıllarda çalışan emekli sayısı hızlı bir artış gösterirken, sadece 2020’de 746 bin olan bu sayı, 2024’te 2 milyonun üzerine çıkmış durumda.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Emekli çalışan sayısının en fazla olduğu şehir İstanbul. İstanbul’da 633 bin 586 kişi hem emekli maaşı almakta hem de aktif bir iş hayatında yer almakta. Böylece İstanbul, Türkiye genelindeki çalışan emeklilerin büyük bir kısmını barındırıyor. İstanbul’un ardından 170 bin kişiyle Ankara, 160 bin 333 kişiyle İzmir, 127 bin 425 kişiyle Bursa ve 105 bin 869 kişiyle Kocaeli geliyor. Bu beş şehirdeki çalışan emekli sayısı, toplam sayının yüzde 57’sini oluşturuyor. Çalışan emekli sayısının en az olduğu iller ise Ardahan, Tunceli ve Hakkari oldu. Bu sıralamada Ardahan, sadece 202 çalışan emekliyle en zayıf bulunuyor. Ardahan’ı 363 çalışan emekliyle Tunceli ve 402 kişiyle Hakkari takip ediyor.