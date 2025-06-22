Çalışanlar Dikkat: Kıdem Tazminatı Tavanı Yükseliyor

KIDEM TAZMİNATINDA ÖNEMLİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Türkiye’de milyonlarca çalışanın işten ayrılması durumunda alacağı kıdem tazminatında kayda değer bir artış yaşanacak. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına bağlı olarak kıdem tazminatı tavan tutarının 54.073 TL’ye yükselebileceği öngörülüyor.

MEVCUT TAVAN MİKTARI VE GÜNCELLEME

Hali hazırda kıdem tazminatı tavanı 46.655 TL 43 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Bu miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yıl içinde iki kez yaptığı güncellemelerle belirleniyor. Güncellemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarıyla paralellik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın açıklamalarına göre, Temmuz ayında memur maaşlarına yaklaşık %15,90 oranında bir artış bekleniyor. Bu artışın %10,37’si enflasyon farkından, geri kalan kısmı ise toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kıdem tazminatı tavanı, yasal çerçevede şöyle belirleniyor: Devlet Memurları Kanunu’na göre en yüksek devlet memuruna, T.C. Emekli Sandığı Kanunu uyarınca bir yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi miktarı esas alınıyor. Sistemde taban rakam olarak asgari ücret (26.005,50 TL) kullanılırken, tavan rakam memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Yeni dönemde bu hesaplama ile 54.073 TL civarında bir tavan öngörülüyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJLI DÖNEM

İşten ayrılmayı düşünen çalışanlar için Temmuz ayına kadar beklemek daha avantajlı görünüyor. Mevcut tavan ile tahmin edilen tavan arasında yıl başına 7.418 TL fark bulunuyor. Örnek hesaplamalara göre; 10 yıl çalışan bir kişi 74.182 TL, 20 yıl çalışan bir kişi ise 148.364 TL daha fazla kıdem tazminatı alabilir.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatından yararlanmak için belirli gereklilikler bulunuyor:

– Minimum 1 yıl çalışma süresi gereklidir.

– İşverenin haksız feshi, işçinin haklı sebeplerle feshi, evlilik nedeniyle ayrılma, askerlik hizmeti veya ölüm durumu gibi sebeplerle başvuru yapılabilmektedir.

Emeklilik şartları ise şu şekildedir:

– 1999 öncesi işe girenler için: 15 yıl ve 3.600 prim günü

– 1999 sonrası için: 25 yıl ve 4.500 prim günü veya 7.000 prim günü

– 2008 sonrası için: 4.600-5.400 prim günü aralığı.

VERGİ DURUMU VE DİĞER DETAYLAR

Kıdem tazminatı ödemelerinden yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmakta. Kıdem tazminatları brüt maaşlar üzerinden hesaplanıyor ve net miktar kesinti sonrasında belirleniyor. Sosyal güvenlik uzmanları, yüksek kıdem tazminatı beklentisi olan çalışanların Temmuz ayından sonraki dönemde işten ayrılmalarının daha avantajlı olacağını vurguluyor. Ancak, her durumun kendi şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kıdem tazminatı yalnızca belirli koşulları karşılayan çalışanlar tarafından alınabiliyor ve işten ayrılma kararı verirken sadece finansal yönün değil, kariyer planlaması gibi diğer unsurların da göz önünde bulundurulması öneriliyor.