Çalışanlar Dikkat: Temmuz’da Kıdem Tazminatı Yükseliyor

ÖNEMLİ KIDEM TAZMİNATI ARTIRIMI BEKLENİYOR

Türkiye’de çalışan milyonlarca kişinin işten ayrıldığı zaman alabileceği kıdem tazminatında büyük bir artış olacak. Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranına göre ayarlanarak belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı, uzman tahminleri doğrultusunda 54.073 TL seviyesine yükselecek.

MEVCUT KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Şu anda geçerli olan kıdem tazminatı tavan tutarı 46.655 TL 43 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi çerçevesinde her yıl iki defa güncelleniyor. Güncellemeler Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarına eşit oranda yapılıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın değerlendirmelerine göre, Temmuz ayında memur maaşlarına yaklaşık %15,90 oranında bir artış öngörülüyor. Bu artışın %10,37’si enflasyon farkından, kalan kısmı ise toplu sözleşme zammından kaynaklanacak.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kıdem tazminatı tavanı, yasal düzenlemelerle şu şekilde belirleniyor: Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna, T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi miktarı baz alınıyor. Sistemde asgari ücret (26.005,50 TL) taban rakam olarak kullanılırken, tavan rakam ise memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Yeni dönemde, hesaplama sonucu 54.073 TL civarında bir tavan tutarının gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJLI DÖNEM

İşten ayrılmayı planlayan çalışanlar için Temmuz sonrası dönem daha avantajlı görünüyor. Mevcut 46.655 TL ile tahmini 54.073 TL arasında çalışma yılı başına 7.418 TL fark bulunuyor.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

10 yıl çalışan bir kişi, 74.182 TL daha fazla kıdem tazminatı alabilecek. 20 yıl çalışan birisi ise 148.364 TL daha fazla kıdem tazminatı almakta.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatından yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekiyor. Temel şartlardan biri minimum 1 yıl çalışma süresi olmalı. Bunun yanı sıra işverenin haksız feshi ya da işçinin haklı nedenlerle işten ayrılması, evlilik nedeniyle ayrılma, askerlik hizmeti ya da ölüm durumu da gerekebiliyor.

Emeklilik durumları için 1999 öncesi işe girenler için 15 yıl ve 3.600 prim günü, 1999 sonrası için 25 yıl ve 4.500 prim günü veya 7.000 prim günü, 2008 sonrası için ise 4.600-5.400 prim günü aralığı gerekli.

VERGİ DURUMU

Kıdem tazminatı ödemelerinden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Çalışanların kıdem tazminatları brüt maaşları üzerinden hesaplanıyor ve net miktar bu kesinti sonrası belirleniyor.

Sosyal güvenlik uzmanları, yüksek kıdem tazminatı bekleyen çalışanların Temmuz ayından sonraki dönemde işten ayrılmalarının daha avantajlı olacağını ifade ediyor. Ancak her durumun kendine özgü koşulları olduğunu unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda kıdem tazminatı yalnızca belirli şartları karşılayan çalışanlar tarafından alınabiliyor. İşten ayrılma kararı verirken sadece maddi boyut değil, kariyer planlaması gibi faktörlerin de dikkate alınması öneriliyor.