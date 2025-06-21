Cam Şişelerde Daha Fazla Mikroplastik Var

CAM ŞİŞEDEKİ MİKROPLASTİK SEVİYESİ YÜKSEK

Fransa Gıda Güvenliği Ajansı (ANSES), cam şişelerde satılan içeceklerin plastik şişelere oranla çok daha fazla mikroplastik içerdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, cam şişelerdeki kapaklardaki boya, mikroplastiklerin kaynağı oluyor. Yapılan çalışmada, su, gazoz, limonata, bira ve şarap gibi içecekler incelendi. Cam şişelerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacığı bulunurken, plastik şişelerde ve metal kutularda bu miktarın 5 ila 50 kat daha az olduğu belirlendi.

KAPAKLARDAKİ BOYANIN ROLÜ

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, cam şişelerin mikroplastik kaynağı değil, genellikle metal kapakların üzerindeki boya olduğuydu. Metal kapaklardaki plastik parçacıklarının, depolama sırasında oluşan sürtünme ile içeceğe karıştığı tespit edildi. Yapılan analizlerde, bu partiküllerin şekli, rengi ve kimyasal yapısının, kapaklardaki boya ile birebir örtüştüğü belirlendi.

GAZLI İÇECEKLERDE YÜKSEK MİKROPLASTİK YOĞUNLUĞU

Özellikle gazlı içecekler, mikroplastik yoğunluğu açısından dikkat çekiyor. Gazozda litre başına 30, limonatada 40, birada ise 60 mikroplastik parçacığı bulundu. Ancak düz ve maden sularında, şaraplarda ise mikroplastik oranının oldukça düşük olduğu ifade edildi. Cam şişedeki sularda 4.5 parçacık/litre, plastik şişelerde ise 1.6 parçacık/litre tespit edildi. Şarapta çok az mikroplastiğin bulunması ise sebebi henüz açıkladı.

ÜRETİCİLER İÇİN TEMİZLİK ÖNERİSİ

ANSES, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin kesin olarak belirlenemediğini, ancak içecek üreticilerinin basit temizlik yöntemleriyle bu riski azaltabileceğini duyurdu. Kapakların hava üfleme ve su-alkol karışımıyla temizlenmesinin, mikroplastik miktarını yüzde 60 oranında düşürdüğü belirtildi.