Cam Şişelerde Mikroplastik Miktarı Artmış

CAM ŞİŞEDEKİ İÇECEKLERDE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Fransa Gıda Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yapılan yeni araştırma, cam şişelerde satılan içeceklerin mikroplastik içeriklerinin plastik şişelere oranla 5 ila 50 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma, su, gazoz, limonata, bira ve şarap gibi içecekleri kapsıyor. Cam şişelerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacığı tespit edilirken, plastik şişelerde ve metal kutularda bu miktarın çok daha düşük olduğu belirlendi.

MİKROPLASTİK KAYNAĞI ARAŞTIRILDI

Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri, mikroplastiklerin kaynağının cam şişe değil, metal kapaklardaki boya olduğu bildirildi. Bu boyalarda yer alan plastik parçacıkları, depolama sırasında oluşan sürtünme etkisiyle yüzeye çıkıyor ve içeceklere karışıyor. Bu parçacıkların şekil, renk ve kimyasal yapısının kapaklardaki boyayla tam olarak örtüştüğü gözlemlendi. Araştırmayı yöneten doktora öğrencisi Iseline Chaib, “Bu sonucu beklemiyorduk. Camın daha güvenli olduğunu varsaymıştık ama boyalı kapakların beklenmedik bir kaynak olduğunu gördük” dedi.

İÇECEKLERDE MİKROPLASTİK YOĞUNLUĞU

Özellikle gazlı içeceklerde mikroplastik yoğunluğu oldukça dikkat çekici. Gazozda litre başına 30, limonatada 40 ve birada ise 60 mikroplastik parçacığı tespit edildi. Düz ve maden sularında, şarapta ise mikroplastik oranı oldukça düşük bulundu. Cam şişedeki sularda 4.5 parçacık/litre, plastik şişelerde ise 1.6 parçacık/litre mevcutken, şarapta çok az mikroplastiğe rastlandı; ancak nedeninin henüz bilinmediği açıklandı.

HUMAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

ANSES, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin net olarak belirlenmediğini, ancak içecek üreticilerinin uygulayacakları basit temizlik yöntemleriyle bu riski azaltabileceklerini vurguladı. Kapakların hava ile üfleme ve su-alkol karışımıyla temizlenmesinin, mikroplastik miktarını yüzde 60 oranında düşürdüğü ifade edildi.