Cam şişelerde Mikroplastik, Plastik şişelerden Fazla

Cam şişelerdeki içeceklerde mikroplastik yoğunluğu.

YENİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Fransa Gıda Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yayımlanan yeni araştırma, cam şişelerde satışta olan içeceklerin mikroplastik içeriğinin plastik şişelere göre çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalar, su, gazoz, limonata, bira ve şarap gibi çeşitli içeceklerin cam şişelerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacığı içerdiğini gösterdi. Buna karşın plastik şişelerde ve metal kutularda bu miktarın 5 ila 50 kat daha az olduğu belirlendi.

BOYANMIŞ KAPAĞIN ETKİSİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu, mikroplastiklerin kaynağının cam şişenin kendisi değil, geniş çapta kapaklarda bulunan boyalar olduğu yönündeydi. Kapaklardaki boyada bulunan plastik parçacıklarının, depolama esnasında oluşan sürtünmeler sonucunda yüzeye salındığı ve içeceğe karıştığı tespit edildi. Bu parçacıkların şekil, renk ve kimyasal yapı incelemesi, kapaklardaki boyalarla birebir örtüştüğünü ortaya koydu.

ÖZEL İÇECEKLERİN MİKROPLASTİK YÜKSEKLİĞİ

Araştırmayı yürüten doktora öğrencisi Iseline Chaib, “Bu sonucu beklemiyorduk. Camın daha güvenli olduğunu varsaymıştık ama boyalı kapakların beklenmedik bir kaynak olduğunu gördük” dedi. Özellikle gazlı içeceklerde mikroplastik yoğunluğu dikkat çekerken, gazozda litre başına 30, limonatada 40, birada ise 60 parçacık bulundu. Düz ve maden sularıyla şaraplarda ise mikroplastik oranlarının oldukça düşük olduğu belirtildi. Cam şişedeki sularda 4.5 parçacık/litre, plastik şişelerde ise 1.6 parçacık/litre bulundu. Şarapta ise çok az mikroplastiğe rastlandığı ve bunun nedeninin henüz bilinmediği açıklamalarda yer aldı.

MİKROPLASTİKLERİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ANSES, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz netleşmediğine dikkat çekti. Ancak içecek üreticilerinin basit temizlik yöntemleriyle bu riski azaltabileceği vurgulandı. Kapakların hava üfleme ve su-alkol karışımıyla temizlenmesinin mikroplastik miktarını yüzde 60 oranında düşürdüğü ifade edildi.