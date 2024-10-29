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Camilere Ve Müftülüklere Personel Alımı Başladı

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PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlıklarına bağlı İl Müftülükler, mevcut eksikliği gidermek amacıyla İUP kapsamında personel alımı yapacak. Başvuru sürecine dair detayları bulmak için haberimizin devamını okumaya devam edebilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla duyurulan ilanlara göre, Diyanet Müftülükleri ve Camilere yapılacak alımlarla ilgili başvurular 1 Kasım’a kadar devam edecek. Diyanet İşleri bünyesine katılmak isteyen adaylar, başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx adresi üzerinden gerçekleştirebilir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

İlgili bağlantıya giren adaylar, gereken bilgileri sağlayarak “İUP Numarası” ve il bilgisini ilgili alana yazarak ilan detaylarına ulaşabilir. Bu imkan, Diyanet İşleri bünyesinde çalışma fırsatını değerlendirmek isteyen herkes için önemli bir adım oluyor.

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