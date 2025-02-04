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Camilla’nın Tahttaki Yeni Hayatı ve Keyfi

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CAMİLLA’NIN KRALİÇELİĞİ

Yıllar önce, böyle bir durumun gerçek olacağına kimse inanmazdı. Eski zamanların istenmeyen gelini Camilla, kocası Charles’ın kral olmasıyla birlikte tahta geçmiş oldu ve kraliçe unvanını kazandı. Uzun bir süredir bu yeni yaşamının tadını çıkarıyor.

AŞK HAYATINDAKİ ZORLUKLAR

Camilla, gençlik dönemlerinde aşk konusunda karşılaştığı zorlukların yanı sıra, son bir yıldır yaşanan sağlık sorunlarının da sıkıntısını geride bırakmayı planlıyor. Bu süreçte yaşadığı zorlukları geride bırakarak, hayatının tadını çıkarmayı hedefliyor.

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