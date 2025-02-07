Camlar Güneş Işınlarını Tamamen Engelliyor Mu?

GÜNEŞTEN NASIL KORUNMALISINIZ?

Güneş altında uzun süre kalmanın ciltte zararlı etkileri olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak araba kullanırken, otobüste ya da evde pencere kenarında oturmanın riskleri konusunda yeterince bilgiye sahip miyiz? Camların güneş ışınlarının ne derece süzüldüğü ve bu durumun koruma ihtiyacımızı etkileyip etkilemediği önemli bir konu. Araç kullanırken ya da evde cam kenarında otururken güneşten korunmamız gerektiği sorusu sıkça soruluyor.

CAMLAR GÜNEŞ IŞINLARINI ENGELLİYOR MU?

Güneş’ten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının yüzde 95’i UVA, yüzde 5’i ise UVB ışınlarından oluşuyor. UVB ışınları cildin üst katmanında etki ederek güneş yanığı ve cilt kanseri riskini artırıyor. Buna karşın, UVA ışınları daha derinlere inerek hücre hasarına yol açabiliyor. Ancak camların bu ışınlara karşı sağladığı koruma kısmen etkili. Tüm camlar UVB ışınlarını tamamen bloke etse de, UVA ışınları açısından durum farklılık gösteriyor. Araçların ön camları, iki kat lamine camdan yapıldığı için UVA ışınlarının yüzde 98’ini engelleyebiliyor. Fakat yan ve arka camlar genel olarak temperli camdan üretildiği için UVA ışınlarının yüzde 4 ila yüzde 56’sını içeri alabiliyor. Camların türü, rengi ve üzerine uygulanan kaplamalar UVA korumasını büyük ölçüde etkiliyor. Örneğin, koyu renkli veya bronz camlar daha fazla UVA engelleyebiliyor. Ayrıca, sonradan eklenen cam filmleri de UVA ışınlarının yüzde 95’ini bloke edebiliyor.

ARAÇ KULLANIRKEN GÜNEŞ KREMİ VE GÖZLÜK GEREKLİ Mİ?

Suudi Arabistan’da yapılan bir araştırmada, sürücülere giyilebilir bir radyasyon ölçüm cihazı takıldı. Çalışma sonucunda sürücülerin araç içindeki UV endeks seviyelerinin 3,5’e kadar çıktığı görüldü. Avustralya’da UV endeksi 3 veya üzerindeyken güneş koruma önlemleri (güneş kremi, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler) öneriliyor. Bu seviyede, açık tenli bir bireyin yaklaşık 20 dakika içinde güneş yanığına maruz kalma riski bulunuyor. Araç kullanırken ya da evde cam kenarında otururken UVA ışınlarına maruz kalmak, cilt hasarına ve cilt kanseri riskine neden olabiliyor. Amerika’da yapılan araştırmalar, sürücülerde cilt kanseri vakalarının büyük çoğunluğunun direksiyon tarafında, yani sol tarafta meydana geldiğini gösteriyor.