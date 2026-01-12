Can Armando Güner Almanya’ya Yeniden Döndü

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları çerçevesinde Can Armando Güner’i İstanbul’a davet etti. 18 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı’na vardığında sarı-kırmızılı kulübün temsilcileri tarafından karşılandı. Ancak transfer süreci, Alman kulübü Borussia Mönchengladbach’tan gelen baskılar nedeniyle aksamaya uğradı.

KULÜBÜNDEN TEPKİ

Mönchengladbach yönetimi, Can Armando Güner’in İstanbul’a dönüşüne ilişkin tepkisini ortaya koydu. German kulübünün, oyuncunun izinsiz hareket ettiği iddiasıyla resmi şikayet yoluna başvurabileceği ihtimali, süreci karmaşık bir hale getirdi.

ALMANYA’YA DÖNDÜ

Yaşanan olayların ardından Can Armando Güner, geçmişteki adresine, Almanya’ya geri döndü.

ALMANYA VE ARJANTİN ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç futbolcu, kariyeri boyunca hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında görev aldı. Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına geçti ve kanat pozisyonlarında savaş veriyor.