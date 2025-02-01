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Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Kapandı

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ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA YOĞUN SİS ETKİLİ

Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis, çift yönlü transit gemi trafiğini geçici olarak durdurdu. Sis, denizdeki görüş mesafesini düşürerek güvenli navigasyonu tehlikeye soktu.

PAYLAŞILAN DUYURU

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönlerinden seyir eden gemi kaptanlarına telsiz anonsuyla bilgi verdi. Anonse göre, boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü geçişlere kapatıldığı belirtildi.

TRAFFİK NORMALLEŞECEK

Sisin etkisinin azalmasının ardından gemi trafiğinin normale döneceği ifade edildi. Yetkililer, sürecin seyrine göre gelişmeleri yakından takip edecek.

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