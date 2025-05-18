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Çanakkale Boğazı’nda Kurtarılan Tekne

canakkale-bogazi-nda-kurtarilan-tekne

 

MAKİNE ARIZASI SONRASI YARDIM TALEBİ

Çanakkale Boğazı’nda meydana gelen olayda bir tekne, makine arızası yaşadıktan sonra sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişiler, telefon aracılığıyla yardım talep etti.

TALİHSİYE BOTU BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Bu yardım talebinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ adlı hızlı tahlisiye botu, derhal olay yerine yönlendirildi.

TEKNE MARİNA’YA YANAŞTIRILDI

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile güvenli bir şekilde yedeklenerek, Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.

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