Çanakkale Boğazı’nda Kurtarılan Tekne

MAKİNE ARIZASI SONRASI YARDIM TALEBİ
Çanakkale Boğazı’nda meydana gelen olayda bir tekne, makine arızası yaşadıktan sonra sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişiler, telefon aracılığıyla yardım talep etti.
TALİHSİYE BOTU BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Bu yardım talebinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ adlı hızlı tahlisiye botu, derhal olay yerine yönlendirildi.
TEKNE MARİNA’YA YANAŞTIRILDI
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile güvenli bir şekilde yedeklenerek, Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.