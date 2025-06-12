Çanakkale’de 23 Şüpheli Tutuklandı

DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yurt genelinde düzensiz göçle ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğü bildiriliyor. Bu süreçte, göçmen kaçakçılığına karışan organizatörlere karşı büyük kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Son olarak, Çanakkale’de önemli bir operasyon düzenlendi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı birlikte çalışmalar yaptı. Yapılan incelemelerde, M.K. adlı kişinin liderliğindeki suç örgütünün, organize ettiği teknelerle düzensiz göçmenleri İtalya’ya sevk ettiği tespit edildi.

376 GÖÇMEN YAKALANDI

Mayıs ayında İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ bölgelerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 376 düzensiz göçmen yakalandı. Bu operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün bu faaliyetlerinden yaklaşık 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Çanakkale merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve 18 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon kapsamında 3 tekne ve 11 araca da el koyuldu.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonuçları itibarıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı; 16 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlar esnasında hedeflenen şüphelilerden biri olan A.B., Gelibolu ilçesine bağlı Burhanlı Köyü’nde, İtalya’ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. isimli şüphelinin, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplamda 19 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi.

TOPLAM 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’nın ortak çalışmaları sonucunda, 4 ay süren operasyonlar sonucunda toplamda 23 şüpheli tutuklandı.