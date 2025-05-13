Çanakkale’de Kaza, 8 Kayıp Yaşam

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ GÜN VE KONUM

Kaza, 10 Mayıs’ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti. Çanakkale yönüne seyir halindeki Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

KAZANIN SONUÇLARI VE YARALILAR

Bu sırada, Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren ve içerisinde 22 yolcu ile 3 personel bulunan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı ve şarampole girdi. Bu kaza sonucunda 8 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı. Yaralılardan 15’i tedavilerinin ardından taburcu edildi ve hastanede bulunan 6 yaralıdan 3’ünün tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI

Bu arada, kazanın yaşandığı anların bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Bu görüntüler, kazanın detayları hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.