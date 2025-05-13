Çanakkale’de Kaza, 8 Kişi Öldü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kaza, 10 Mayıs’ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti. Çanakkale yönünde ilerleyen Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

TOMRUKLARA ÇARPAN ARAÇLAR

Bu esnada Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferinde olan, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunduran 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı ve şarampole girdi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, toplamda 21 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılardan 15’i hastanelerde tedavi sonrasında taburcu edildi. Hastanede kalan 6 yaralıdan 3’ünün tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildiriliyor. Ayrıca, kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.