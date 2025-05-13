Gündem

Çanakkale’de Kaza, 8 Kişi Öldü

canakkale-de-kaza-8-kisi-oldu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kaza, 10 Mayıs’ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti. Çanakkale yönünde ilerleyen Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

TOMRUKLARA ÇARPAN ARAÇLAR

Bu esnada Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferinde olan, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunduran 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı ve şarampole girdi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, toplamda 21 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılardan 15’i hastanelerde tedavi sonrasında taburcu edildi. Hastanede kalan 6 yaralıdan 3’ünün tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildiriliyor. Ayrıca, kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Afad Ve Kandilli Artık Uzlaşsın!”

İstanbul'da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzmanlar Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Övgün Ahmet Ercan konuyu değerlendirdi.
Gündem

Ali M., Annesini DÖVDÜ, Sonra BOĞDU

Osmaniye'de 21 yaşındaki Ali M., tartışma sonucu annesi Nura Zemzem'i dövüp boğarak cinayet işledi. Olay, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.