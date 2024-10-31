“Çanakkale’de Korkunç Düşüş Olayı: Mevlit İçin Şerbet Hazırladı”

TRAFİK KAZASI GİBİ GÖRÜNEN KORKUNÇ OLAY

Çanakkale’de dün sabah saatlerinde, 5. kattan düşen Tuğba’nın ölümünden dakikalar önce, sabah vereceği mevlit için şerbet hazırladığı öğrenildi. Olay, Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi Alptuğ Evleri A Blok No:30 sayılı apartmanda gerçekleşti. Gece saat 02.30 sularında dışarıdan gelen sesler üzerine balkona çıkan apartman sakinleri, genç kadının park halindeki bir motosikletin üzerine düşmüş vaziyette kanlar içinde yattığını gördü. Hızla aşağıya koşan komşular, yerde yatan kişinin Tuğba Y. (39) olduğunu belirleyerek hemen polisi aradı. 5. kattaki dairenin balkonundan düştüğü anlaşılan kadın, olay yerine gelen ilk ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuğba kurtarılamadı.

MEVLİT ORGANİZASYONU İÇİN HAZIRLIK YAPTI

Sabah gazetesi muhabiri Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, polis olayın ardından, Asos kazılarında görev alan restoratör Tuğba Y.’nin ölümünü araştırmak için soruşturma başlattı. Talihsiz kadın, balkondan düşmeden bir saat önce bir komşusunu yarın düzenleyeceği mevlit için davet etmiş ve mevlit için mutfakta şerbet hazırlamıştı. Polis, olay sonrası Tuğba’nın eşinin ifadesine başvurdu.

KISKANÇLIK VE TARTIŞMA İDDİASI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y., ifadesinde “Eşim uzun süredir beni kıskanıyordu. Bu epilepsi krizleriyle son dönemde artmıştı. Tartışmanın uzamaması için ben banyoya girdim. Çıktığımda odada yoktu. Terasa koştum, oradaydı. Bileklerinden tutum ama şişman olması nedeniyle kendisini çekemedim. İntihar edeceğini düşünmemiştim. Her şey çok hızlı gelişti” şeklinde konuştu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE GÖZALTINA ALMA

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde, kâğıt havlularda ve peçetelerde çok sayıda kan izi bulundu. Alptekin Y.’nin çelişkili ifadeler vermesi ve kaçamak cevaplar vermesi üzerine gözaltına alındı. Bugün cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edilen Alptekin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü bir şekilde sürüyor.