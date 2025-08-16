Çanakkale’de Yangın: Beş Köy Tahliye Edildi

BAYRAMİÇ’TEN GEBOLU’YA YANGIN UZANIYOR

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çanakkale’de dün Bayramiç’teki söndürülen yangının ardından, bugün Gelibolu ilçesinde yeni bir yangın başladı. Şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor ve bu nedenle dört köyün tahliye edildiği bildiriliyor.

HIZLA YAYILAN ALEVLER

Gelibolu ilçesindeki yangın saat 16.00 sularında ormanlık bir alanda patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Dumanların yükselmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Ayrıca, jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

MÜDAHALE İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Çanakkale Valiliği’nin Next Sosyal’deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başlayan yangına, 12 uçak, 9 helikopterle havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği ifade ediliyor. Valilik ayrıca, Eceabat’ın Yolağzı köyünün tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. Şiddetli rüzgara rağmen yangına yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Vali Ömer Toraman, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından, Eceabat’ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini aktardı.

KOCAELİ’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, yangınların durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın, hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelesine devam ediyoruz.”