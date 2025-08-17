Çanakkale’de Yangın Devam Ediyor! Tahliyeler Sürüyor

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan yangın, hızla Eceabat’a sıçramış durumda. Yangın nedeniyle yedi köy tahliye edildi ve yerleşim yerleri tehdit altında. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, son değerlendirme ile isteyen vatandaşların evlerine dönebilmesi gerektiğini açıkladı. Ancak, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı. Yangın tehlikesi nedeniyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey kısmı ziyaretçilere kapatıldı.

yangın tayfur köyü yakınında başladı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında saat 16.28’de çıkan yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yangın, Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılmış durumda. Yangına müdahale çalışmaları hem havadan hem de karadan sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel görev alıyor. Ayrıca çiftçiler, tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

tarihi alan’ın kuzey hattı kapatıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat çevresindeki devam eden yangın nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği açısından tarihi alanın kuzey hattına girişlerin durdurulduğunu açıkladı. Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı bölgelerine ikinci bir duyuruya kadar giriş yapılamayacağı, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin de geçici olarak ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar evlerine dönebilir

Vali Ömer Toraman, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan, ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı.” ifadelerini kullandı. Yangın nedeniyle tahliye edilen Gelibolu’nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köylerindeki vatandaşların evlerine dönebileceği belirtilirken, isteyen kişileri Eceabat Konukevi’nde misafir etmeye devam edeceklerini de vurguladı. Vali Toraman, evlerine dönüş yapan vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın söndürme faaliyetlerine katılan ekiplere teşekkür etti.

alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada

Saniyede 60 kilometrelik hızla esen rüzgar altında alevlerle mücadele eden ekiplerin zor anları cep telefonlarına yansıdı. Hem rüzgar hem de alevlerle mücadele, ekiplerin zorlu bir süreç yaşamasına neden oldu.

orman yangınında arı kovanları alevlere teslim oldu

Ilgadere köyündeki ormanlık alanda bulunan arı kovanları yangında alev aldı. Yanan kovanların yanı sıra alevler arasında kalan kaplumbağalar da kameralara yansıdı. Çevredeki kişiler, hayatta kalan kaplumbağalara su vererek yardım etmeye çalıştı.