Çanakkale Yangını Sürüyor, 5 Köy Tahliye Edildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın nedeniyle 5 köy, tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangının çıkışı, rüzgarın etkisiyle alevlerin geniş bir alana yayılmasıyla gerçekleşti. Olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi.

İLK MÜDAHALE VE TAHLYE

Yangına başlangıçta 12 uçak, 9 helikopterle havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplamda 276 personelle karadan müdahale gerçekleştirildi. Yangın nedeni ile Gelibolu’nun Karainebeyli köyü ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen 251 kişi güvenli alanlara taşındı.

GECE BOYUNCA MÜDAHALE SÜRDÜ

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının müdahalesine ara verildi. Yangına gece boyunca 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer ve 84 farklı araçla, toplamda 985 personel ile karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yangınla ilgili bilgi verdi. “Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar” dedi.

TARİHİ ALANDA GİRİŞLER YASAKLANDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, orman yangını nedeniyle tarihi alanın Kuzey Hattı’na yapılan girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeni ile ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) 2’nci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır.” ifadeleri yer aldı.