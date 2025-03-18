Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Kutlanıyor

BÜYÜK BİR TARİHİ ZAFER

Türk milleti, 18 Mart 1915 tarihinde tarihe ismini altın harflerle yazdırmıştı. Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başlamıştır.

ZAFERİN ELDEN GİTTİĞİ TARİH

325 gün süren bu savaş, 9 Ocak 1916’da Türk ordusunun kazandığı zaferle sonlanmıştır. 18 Mart 1915’te elde edilen deniz zaferi, Türkiye’nin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası oluşturmuş ve Çanakkale’nin geçilemeyeceğini kanıtlamıştır.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle, 18 Mart’ta Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yapılacak törenler için bu yıl “Yüz Onun” teması belirlenmiştir. Çanakkale Savaşları ile ilgili etkinlikler Çanakkale Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenmekte ve Çanakkale Şehitler Abidesi’nde tören gerçekleştirilecektir.