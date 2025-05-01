Spor

Caner Erkin Futbola Devam Edecek!

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CANER ERKİN’DEN FUTBOLA DEVAM AÇIKLAMASI

Süper Lig’de önemli kulüplerde forma giymiş olan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, son olarak Eyüpspor’da oynadı. Son günlerde sezonun sona ermesiyle futbolu bırakacağına dair çeşitli iddialar ortaya çıkmıştı.

40 YAŞINA KADAR SAHALARDA OLACAK

Caner Erkin, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, futbol hayatına devam edeceğini ve sağlığı elverdiği sürece 40 yaşına kadar sahalarda olacağını ifade etti.

MENAJERİ DE HABERLERİ YALANLADI

35 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, “Sosyal medyada yer alan ‘Caner Erkin futbolu bıraktı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor’da sürdüren oyuncumuz, mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir” şeklinde bir açıklama yaptı.

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