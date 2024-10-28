Cani Kocadan Akılalmaz Savunma Detayları

Olayın Gelişimi

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde 3 Mayıs 2023’te meydana gelen olayda, Suriye kökenli Türk vatandaşı Özgür Durmuş, evde eşi İptihel Baba ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Durmuş, eşinin yanı sıra evde bulunan kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba’yı bıçaklayarak yaşamlarına son verdi. Ayrıca, kayınpederi Muhammed Zeki Baba’yı da ciddi şekilde yaraladı.

Duruşma ve Yargılama Süreci

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşma süreci halen devam ediyor. Tutuklu sanık Özgür Durmuş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada, savunması tercüman aracılığıyla alınan Durmuş, “Ben cinayeti işlemek istemedim. Çok pişmanım,” ifadelerini kullandı.

Sözlü Tartışmaların İçeriği

Duruşma sırasında, sanık Durmuş’un yaşanan tartışmalarda, “Senin şerefin yok” gibi hakaretlerle karşılaştığı belirtildi. Bu durum, olayın karmaşık ve gergin bir ortamda gerçekleştiğini göstermektedir. Adalet sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.