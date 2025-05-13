Çankırı Kalesi’nde Yaralanan Vatandaş Kurtarıldı

GECE SAATLERİNDE OLAY MEYDANA GELDİ

Çankırı Kalesi’nde yaşanan olayda, dengesini kaybeden bir vatandaş kayalıklara düşerek yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen bu üzücü olayda, E.M. isimli vatandaşın kayalıklara düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

EQUIPLAR ANINDA MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında, bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kayalıklar arasında mahsur kalan yaralı şahıs, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kurtarıldı.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından yetkililer kaza ile ilgili gerekli incelemeleri başlattı.