Cansu Dere, Ayşe Barım’la Yollarını Ayırdı

SORUŞTURMA VE ŞİRKETİN GELECEĞİ

ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım’ın şirketinde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gezi Parkı davası çerçevesinde ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Barım’ın yönetimindeki şirketten, ilk olarak ünlü oyuncu Cansu Dere ayrıldı. İki yıl sonra Barım’a geri dönen Dere, artık başka bir menajerle çalışmayı tercih etti.

Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın bildirdiğine göre, Pınar Deniz, Birce Akalay, Aslı Enver, Hande Erçel, Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Hazal Kaya gibi birçok ünlü isim Barım’ın menajerliğini üstleniyor. Ancak bu isimlerden bazılarının da sözleşmeleri sona erdiğinde ayrılacağı öne sürülüyor. Ayrılmayı düşündükleri menajerlerin başka bir ajansla anlaştığı da dillendiriliyor.

KAYYUM ATANABİLİR

Ayrıca, Barım’ın yönetimindeki ID İletişim’e kayyum atanacağına dair iddialar gündeme geliyor. Bu gelişmeler, şirketin içerisinde bulunduğu zorlu süreci daha da derinleştiriyor.