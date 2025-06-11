Çarşamba Akşamı Yayınlanan Diziler

ÇARŞAMBA AKŞAMINDAKİ DİZİLERİN GÜNDEMİ

Çarşamba günü televizyon izleyicileri için hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, çeşitli kanallarda hangi yapımların ekrana geleceği açıklandı. İşte TV yayın akışı ve diziler hakkında detaylar.

TRT 1 VE ATV’DE DİZİ YOK

Bugün, TRT 1 ve ATV kanallarında herhangi bir dizi yayınlanmayacak. İzleyiciler bu kanallarda dizi bulamayacak.

KANAL D’DE EŞREF RÜYA VAR

Kanal D’de, saat 20:00’de “Eşref Rüya” dizisi izleyiciyle buluşuyor.

STAR TV’DE ÇEŞİTLİ DİZİLER YER ALIYOR

Star TV’de ise dizi akışı oldukça yoğun. Saat 14:10’da “Sahipsizler”, 15:25’te “Seksenler”, 19:00’da “Teşkilat”, 19:55’te “Ana Haber”, 20:00’da “İddiaların Aksine”, 22:40’da ise “Çelik Yumruklar” dizileri yayınlanıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 00:15’te “Gönül Dağı” ve ardından “Pota” izleyicilerle buluşacak.

İzleyicilerin bu akşamki televizyon tercihleri, diziler ve yayın saatleri hakkında bilgi sahibi olması, akşam eğlencesini planlaması açısından oldukça önemli bir konu.