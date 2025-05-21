Çarşı Caddesi’nde Taşlı Saldırı Gerçekleşti

MASKELİ KİŞİDEN SALDIRI

Çarşı Caddesi üzerindeki bir binaya saat 04.00 sıralarında maskeli bir kişi tarafından parke taşı atıldı. Bu saldırı sonucunda binanın giriş kapısındaki cam ciddi şekilde zarar gördü.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Sabah saatlerinde olayla ilgili yapılan ihbarın ardından polis ekipleri bölgeye giderek inceleme gerçekleştirdi. Olayın şüphelisinin yakalanması adına çalışmalar başladı. Saldırı esnasında güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şapkalı ve maskeli kişinin dört defa cama taş attığı gözlemleniyor.