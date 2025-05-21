Gündem

Çarşı Caddesi’nde Taşlı Saldırı Gerçekleşti

carsi-caddesi-nde-tasli-saldiri-gerceklesti

MASKELİ KİŞİDEN SALDIRI

Çarşı Caddesi üzerindeki bir binaya saat 04.00 sıralarında maskeli bir kişi tarafından parke taşı atıldı. Bu saldırı sonucunda binanın giriş kapısındaki cam ciddi şekilde zarar gördü.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Sabah saatlerinde olayla ilgili yapılan ihbarın ardından polis ekipleri bölgeye giderek inceleme gerçekleştirdi. Olayın şüphelisinin yakalanması adına çalışmalar başladı. Saldırı esnasında güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şapkalı ve maskeli kişinin dört defa cama taş attığı gözlemleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB Başkan Danışmanı Tahliye Oldu

İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu süreçten sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Maskeli Kişi Binaya Taş Attı!

Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'na maskeli bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.