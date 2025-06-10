CASUS Yazılım Skandalında İtalya Hükümeti Çatıştı

SON GÜNDEMDE PARAGON SOLUTIONS’IN CASUS YAZILIMI

Ocak ayının sonlarına doğru, İsrailli Paragon Solutions şirketinin geliştirdiği ‘Graphite’ isimli casus yazılımın, İtalya da dahil olmak üzere birçok ülkede gazeteciler ve aktivistlere karşı dinleme amacıyla kullanıldığına dair iddialar büyük tartışmalara yol açıyor. İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) bugün yayımladığı raporda, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile imzaladığı sözleşmenin artık geçerli olmadığı bilgisi paylaşıldı. Raporda, Meta şirketinin, İtalya’dan da kişileri hedef alan ‘Graphite’ aracılığıyla dinlenme durumu konusunda uyardıktan sonra gelen tepkiler doğrultusunda, İtalyan istihbarat servislerinin sözleşmeyi 14 Şubat itibarıyla askıya aldığı belirtildi.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Raporda, “Komitenin, istihbarat kurumlarında gerçekleştirdiği denetimler sırasında, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği” ifadesine yer verildi. Ayrıca rapor, yasal yollarla izlemesi gereken iki sivil toplum kuruluşunun, Mediterranea Saving Humans’un kurucusu Luca Casarini ile Refugees in Libya’nın başkanı David Yambio’nun yasa dışı işlevler gerekçesiyle izlendiğini aktarıyor. COPASIR raporunda, Meta’dan gelen uyarıyla ortaya çıkan durum hakkında bilgi sahibi olan tanınmış İtalyan gazeteci Francesco Cancellato, Graphite yazılımı kullanılarak İtalyan gizli servisleri tarafından dinlenmediğini ifade etti.

İTALYAN YETKİLİLERİN TUTUMU SORU İŞARETİ

Cancellato’nun liderliğindeki Fanpage’deki habere göre, Paragon Solutions, İtalyan yasaları ve sözleşme koşulları kapsamındaki ihlalin olup olmadığını kontrol etmeleri için İtalyan makamlarına yollar sundu. “Ancak İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmayı tercih etmediği için Paragon, İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu beyanata İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS ile COPASIR’den yanıt geldi. DIS, Paragon’un güvenlik sunucularına yazılım kurma önerisini “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, COPASIR, Paragon’un açıklamasına “şaşkınlıkla” karşılık verdi. Cancellato ise bu süreçte bir tarafın özensiz davrandığını ifade etti. Muhalefetteki politikacılar, hükümeti bu meseleyi parlamentoda daha fazla aydınlatmaya çağırdı.

WHATSAPP UYARISININ YANKILARI

WhatsApp, Ocak ayı sonunda, yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum temsilcisinin ‘Paragon Solutions’ şirkete ait Graphite yazılımıyla hedef alındığını açıkladı. Başbakan Giorgia Meloni’nin partisine bağlı gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını ortaya çıkaran Fanpage’in yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak’ta WhatsApp’tan gelen uyarıyla siber saldırıya uğradığını öğrenmişti. İtalya Başbakanlığı ise 5 Şubat’ta yapılan açıklamada, İtalya’dan 7 kişinin bu yazılımla izlenmiş olduğunu belirtti ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın devreye girdiğini duyurdu. Cancellato dışında, Mediterranea Saving Humans’ın kurucusu Luca Casarini de hedef alındığını ifade ederek, bunun soruşturulması için başvuruda bulundu. Başbakanlık, İtalya’daki kişilerin dinlenmesine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı; ayrıca, Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten de mağdur kullanıcıların bulunduğunu söyledi. İngiltere’den The Guardian gazetesi ise 6 Şubat’ta Paragon Solutions’ın İtalya’yla olan sözleşmesini sonlandırdığına dair bir haber yayınlarken, İtalyan hükümeti bu bilgileri 12 Şubat’ta yalanladı.