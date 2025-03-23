Casusluk Soruşturması: Savunma Bakanlığında Bilgi Sızdırma

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA SORUŞTURMA

ABD Savunma Bakanlığı’nın Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, “Savunma Bakanlığı Ofisi’ndeki müdürlerle hassas iletişimleri içeren ulusal güvenlik bilgilerinin son zamanlarda yetkisiz ifşaları derhal ve kapsamlı bir soruşturma gerektirmektedir.” ifadelerine yer verdi. Kasper, söz konusu ifşaatlarla ilgili soruşturmanın “derhal” başlayacağını bildirirken, yapılan soruşturmalarda yasalara uygun şekilde “yalan makinesi” kullanılacağını da belirtti. Soruşturmanın sonucunun Savunma Bakanlığına bir rapor ile sunulacağını aktaran Kasper, “Rapor, Savunma Bakanlığı içindeki yetkisiz ifşaların tam bir kaydını ve bu tür çabaları iyileştirmeye yönelik önerileri içerecektir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yetki sınırını aşarak ifşada bulunanların cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını vurguladı.

DİĞER BAKANLIKLARDA BENZER YENİLİKLER

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da mart ayı başlarında, bakanlıktan medyaya yapılan bilgi sızdırmalarının önüne geçmek amacıyla yalan makinesi uygulamasına geçileceğini açıkladı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X platformunda paylaştığı bir videoda, “İç Güvenlik Bakanlığı’nda, operasyonlarımız hakkında bireylere bilgi veren ve kolluk kuvvetlerinin hayatlarını tehlikeye atan iki ifşacıyı tespit ettik. Bu iki kişiyi kovuşturmayı ve yaptıklarından sorumlu tutmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın da dün, Venezuelalı Tren de Aragua çetesiyle ilgili gizli bilgilerin sızdırılması konusunda kendi soruşturmasını başlattığını duyurdu.