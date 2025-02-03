Çatlaklar Nedeniyle Konya’daki Bina Boşaltıldı

DURUMUN BİLDİRİLMESİ VE HIZLI MÜDAHALE

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Radar Sokak’ta yer alan Derya Sitesi D Blok’ta, duvarlarda meydana gelen çatlaklar sonrası durum yetkililere bildirilmiştir. Olay yerine hızla intikal eden AFAD, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda apartmanın çökme riski taşıdığını belirleyerek, binanın boşaltılmasına karar vermiştir.

TAHLİYE PROSEDÜRÜ VE SAKİNLERİN DURUMU

20 daire içeren apartmanda, yabancı uyruklu ailelerin bulunduğu yaklaşık 60 kişi, kısa bir süre içinde tahliye edilmiştir. Bazı sakinler, eşyalarını balkonlardan sarkıtarak dışarı çıkarmayı tercih etmiştir. Tahliyenin ardından zabıta ekipleri binayı mühürlemiştir.

BİREYSEL HİSSETTLER VE İFADELER

Apartmanda yaşayan 69 yaşındaki Kübra Budak, yaşadığı durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Ses duymadım ama duvarlar bozulmuş. Bizim taraf daha sağlam dediler, sorun tabandan kaynaklanıyormuş, su almış. Yan taraf daha kötüymüş ama yine de bizim tarafı da boşaltmaya karar verdiler. Şu an kalacak yerim yok, eşyalarımı alamadım, sadece ilaçlarımızı alabildik.” Öte yandan, apartmanın bodrum katındaki çatlaklar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınmıştır.