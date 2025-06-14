ÇAYKUR Kuru Çay Fiyatlarına Yüzde 15 Zam

ÇAY FİYATLARINA YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarını maliyet artışlarını belirterek yüzde 15 artırma kararı aldı. Bu zam, 14 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek. Kuru çay fiyatlarına yapılan zam, raflara yarın yansıması bekleniyor.

ÖNCEKİ ZAM EYLÜL’DE YAPILMIŞTI

Kuru çaya en son zam geçtiğimiz yıl eylül ayında yüzde 18 oranında yapılmıştı. ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak bu zam kararını aldı.

FİYAT ARTIŞLARINA YÜKSEK TALEP VAR

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay sektörü temsilcileri, maliyet artışları sebebiyle kuru çaya zam yapılmasını talep ediyordu. Bugün Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, birinci sürgün yaş çay alımının ardından yaklaşık 400-420 bin tonluk üretim beklendiğini ifade ederek, stratejik ürün konumundaki kuru çaya yüzde 30-35 oranında zam yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.