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Spor

Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür’ü Kiraladı

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KİRALIK ANLAŞMA VE TRANSFER DETAYLARI

Yeşil-mavili kulüp, İngiltere Championship takımlarından Hull City’de oynayan Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna dek kiralık sözleşme imzaladığını duyurdu. İngiliz kulübüyle yapılan anlaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçen Abdülkadir Ömür’ün, Çaykur Didi Stadı’nı gezdiği ifade edildi.

ABDÜLKADİR’İN HEDEFİ

Abdülkadir Ömür, transfer sürecine ilişkin duygularını paylaşarak, “İnşallah katkı sağlamayı başarırım” dedi. Bu sözler, Abdülkadir’in yeni takımında başarılı olma arzusunu gözler önüne seriyor.

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