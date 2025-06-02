Çaytepe’de 120 Dönüm Buğday Yandı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Kırsal Çaytepe Mahallesi’nde buğday ekili alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, öğle saatlerinde başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye devam etti.

KÖYLÜLER MÜDAHALE ETTİ

Köylüler, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Yangın ihbarının yapılmasıyla birlikte, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle toplamda 120 dönümlük bir alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hakkında belirleme yapmak amacıyla çalışmalar başlatıldı.