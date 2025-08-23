CBO’nun Analizi: 4 Trilyon Dolar İyileşmesi

GÜMRÜK VERGİLERİNİN MALİ ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın son zamanlarda uyguladığı gümrük vergilerinin mali alandaki etkilerini güncel bir analizle ortaya koydu. Rapora göre, ithal mallara uygulanan vergiler, 2024 yılı itibarıyla ticaret akışlarında yaklaşık 18 puanlık bir artış göstermiş durumda. Bu durum, toplamda 4 trilyon dolarlık bir etki yaratıyor.

GELECEK İÇİN BEKLENTİLER

CBO’nun yaptığı tahminlere göre, 6 Ocak ile 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulamaya alınacak yüksek tarifeler, 2025 ile 2035 arasındaki dönemde birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltabilir. Bu durum sonucunda toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ ANALİZLERLE KIYAS

Haziran ayında yapılan önceki analizlerde, bu rakamların daha düşük seviyelerde öngörüldüğü belirtildi. CBO, tarifelerdeki son değişiklikler ile birlikte yeni tahminlerin önceki projeksiyonları aştığını kaydetti.

EKONOMİK BÜYÜKLÜK VE RİSKLER

Analizde, uygulanan tarifelerin ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar, yüksek vergi oranlarının kısa vadede bütçe açısından avantaj sağlasa da uzun vadede ticaret hacmini daraltabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.