CBO’nun Tahminine Göre, 4 Trilyon Olabilir

ABD Kongresi Bütçe Ofisi’NDEN GÜMRÜK VERGİLERİ RAPORU

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın yakın zamanda hayata geçirdiği gümrük vergilerinin mali etkilerini değerlendiren yeni bir rapor yayımladı. Bu rapora göre, ithal ürünlere uygulanan vergiler 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan artmış durumda ve bu durumun 4 trilyon dolarlık bir etki yapacağı öngörülüyor.

2025 VE SONRASI BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

CBO’nun tahminlerine göre, 6 Ocak ile 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürürlüğe girecek olan yüksek tarifeler, 2025–2035 döneminde birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltma potansiyeline sahip. Bu durum, toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesini beraberinde getiriyor. Ayrıca, Haziran ayında yayımlanan önceki analizde öngörülen rakamların daha düşük olduğu belirtiliyor.

EKONOMİK BÜYÜKLÜK VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Raporda, tarifelerin ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki potansiyel etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, yüksek gümrük vergilerinin kısa vadede bütçeye fayda sağlasa da uzun vadede ticaret hacmini daraltma riski taşıdığını dile getiriyor.