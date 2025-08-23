CBO, Trump’ın Tarife Etkisini Yayımladı

GÜMRÜK VERGİLERİNİN MALİ ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın son zamanlarda uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin mali etkilerine ilişkin güncel bir analiz yayınladı. Rapora göre, ithal mallara uygulanan vergiler 2024 ticaret akışları kapsamında yaklaşık 18 puan artış gösteriyor. Bu durum, 4 trilyon dolarlık bir etki yaratıyor.

Tahminler VE BÜTÇE AÇIKLARI

CBO’nun değerlendirmesine göre, 6 Ocak–19 Ağustos 2025 tarihleri arasında devreye giren yüksek tarifelerin, 2025–2035 döneminde birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltabilme potansiyeli var. Sonuç olarak, toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ ANALİZLERLE KARŞILAŞTIRMA

CBO’nun Haziran ayında yayımladığı önceki analizde bu rakamlar daha düşük düzeyde öngörülmüştü. Yeni tahminlerle birlikte, tarifelerdeki son değişiklikler, önceki projeksiyonları aşma potansiyeli gösteriyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE RİSKLER

Analizde, tarifelerin ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, yüksek vergilerin kısa vadede bütçeye fayda sağlasa da uzun vadede ticaret hacmini daraltma riski taşıdığını belirtiyor.