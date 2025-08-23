CBO, Trump’ın Vergi Etkisini Açıkladı

GÜMRÜK VERGİLERİNİN MALİ ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın son dönemde uyguladığı gümrük vergilerinin mali etkilerini içeren güncel bir analiz yayımladı. Rapora göre, ithal ürünlere uygulanan vergiler, 2024 ticaret akışları göz önüne alındığında yaklaşık 18 puan artmış durumda. Bu değişiklikler, 4 trilyon dolarlık bir etki yaratıyor.

DEVRİYE GİREN TARİFELERİN ETKİLERİ

CBO’nun tahminine göre, 6 Ocak – 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürürlüğe girecek yüksek tarifeler, 2025 ile 2035 yılları arasında birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar azaltabilirken, federal faiz harcamalarını da 0.7 trilyon dolar oranında düşürebilir. Böylece toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı düzelmesi öngörülüyor.

ÖNCEKİ TAHMİNLERLE KARŞILAŞTIRMA

Haziran ayında yayımlanan önceki analizle karşılaştırıldığında, bu yeni tahminlerin daha yüksek rakamlar içerdiği görülüyor. CBO, tarifelerdeki son değişikliklerin etkisiyle yapılan yeni tahminlerin önceki projeksiyonları geride bıraktığını vurguladı.

RİSKLER VE EKONOMİK SALGILAR

Analizde, tarifelerin ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki etkisinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Uzmanlar, yüksek vergilerin kısa vadede bütçeye avantaj sağlayabileceği, ancak uzun vadede ticaret hacminin daralmasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.