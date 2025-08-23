CBO, Trump’ın Vergileriyle 4 Trilyon Kapatabilir

ABD KONGRESİ BÜTÇE OFİSİ ANALİZİ YAYIMLADI

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın son zamanlarda uyguladığı gümrük vergilerinin mali etkilerine dair en güncel analizini paylaştı. Rapor, ithal ürünlere uygulanan vergilerin 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığını ortaya koyuyor.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ETKİLERİ

CBO’nun tahminine göre, 6 Ocak–19 Ağustos 2025 tarihlerinde devreye giren yüksek tarifeler, 2025–2035 dönemi boyunca birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltma potansiyeline sahip. Böylece toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi bekleniyor. Hedeflenen rakamlar, haziran ayında yayımlanan önceki tahminlerden daha yüksek.

ÖNCEKİ TAHMİNLERİ AŞMAKTA

CBO, tarifelerdeki son değişikliklerin etkisiyle yeni tahminlerin önceki projeksiyonları aştığını belirtiyor. Ekonomik büyüklük ve risklerin de zamanla göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, yüksek vergilerin kısa vadede bütçe avantajı sağlasa da uzun vadede ticaret hacmini daraltma riski taşıdığına dikkat çekiyor.