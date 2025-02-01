Çekmeköy’de Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı

LASTİK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi’nde yer alan ve 3 bin metrekare kapalı alanı olan lastik fabrikasında henüz anlaşılmayan nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yangın ihbarının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans da gönderildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler, yangının daha da yayılmasını önlemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Yangında herhangi bir yaralanma olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.