More
Gündem

Çekmeköy’de Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı

cekmekoy-de-lastik-fabrikasinda-yangin-cikti

LASTİK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi’nde yer alan ve 3 bin metrekare kapalı alanı olan lastik fabrikasında henüz anlaşılmayan nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yangın ihbarının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans da gönderildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler, yangının daha da yayılmasını önlemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Yangında herhangi bir yaralanma olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bahislerde Deplasman Takımları Önde: Trabzon, Liverpool, Real Madrid

Günün popüler bahisleri ve Misli yazarlarının yorumları sizlerle. Özel yüksek oranlarla heyecanı artıran maçlar için Misli’yi tercih edin, “Şampiyon Oranlar” sizleri bekliyor!
Gündem

Tuncay Özkan Hakkında Resen Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Tuncay Özkan hakkında yanıltıcı bilgi yayma iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.