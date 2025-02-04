Celal Şengör’den Deprem ve Yanardağ Uyarıları

DEPREMLER HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Muğla’ya gelen Prof. Dr. Celal Şengör, özellikle Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili kritik bilgiler paylaştı. Şengör, “Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık” dedi. Ayrıca, depremlerin türlerinin ve belirli bölgelerde nerelerde yoğunlaştığının tespit edilmesi gerektiğini belirtti. “Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil” şeklinde de konuştu.

TSUNAMİ TEHLİKESİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Şengör, bölgedeki fayların tsunami yaratma ihtimaline dikkat çekerek, “Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki fay yapılarına ilişkin ise, “Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani” dedi.