Çelik’ten Netanyahu’ya Tepki: Yalanını Arttırdı

ÇELİK’TEN NETANYAHU’YA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarına dair ifadelerine yanıt verdi. Çelik, “Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.” şeklinde konuştu.

TARİH VE HUKUK ÖNEMLİDİR

Çelik, “Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.” diyerek, Türkiye’nin tarihi konularla ilgili tüm gündemlerini şeffaf bir şekilde, hukuk ve diplomasi çerçevesinde yönettiğini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanının 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamaların ve aldığı kararların Türkiye’nin özgüvenli siyasetini daha da güçlendirdiğini ifade etti. “Netanyahu, tarihin vicdanı tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıdığını ve “Knesset bu yönde bir karar aldı. Ama ben de şahsen bunu söylemeye hazırım.” sözleriyle dile getirdi.