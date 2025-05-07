Çelik: Terörsüz Türkiye İçin Destek Gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına dair basın açıklamasında bulundu. Kahvaltıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılım sağladı.

toplantının detayları

Çelik’in aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Merkez’de düzenlediği toplantılara devam ediyor. Bugün 50 milletvekili, bu toplantıya katıldı. Toplantıda Bakanlar Kurulu üyeleri de yer aldı ve iç ile dış politikalar hakkında, milletvekillerinin bulundukları illere dair konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı, görüşülen konularla ilgili soruları yanıtladı ve ilgili bakanlara talimatlar verdi. Erdoğan’ın konuşmasında, Cumhur İttifakı’nın öncülük ettiği terörsüz Türkiye hedefine dikkatin gösterilmesi gerektiği belirtilirken, bu sürecin bir devlet politikası olduğu vurgulandı. Terörsüz Türkiye sürecinin tüm yönleriyle takip edilmesi gerektiği ifade edildi. PKK’nın silah bırakması gerektiği konusu gündeme gelirken, PKK’nın feshiyle birlikte yeni bir aşama yaşanabileceği dile getirildi.

hindistan-pakistan gerginliği

Dün akşam saatlerinde, Hindistan ile Pakistan arasında önemli bir gerilim yaşandı. Hindistan’ın, Pakistan’a yönelik savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırılar gündeme geldi. Bu durumu şiddetle kınadıklarını belirten yetkililer, Hindistan tarafının bunu geçmişteki terör saldırılarına bir yanıt olarak gösterdiğini ifade etti. Pakistan tarafı ise terörün araştırılması için kapsamlı bir komisyon kurulmasını talep ediyordu. Sivil alanları hedef alan füzelerle ve savaş uçaklarıyla yapılan saldırıyı sert bir şekilde kınamak gerektiği vurgulandı.