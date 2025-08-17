Cem Duman Gözaltına Alındı: Lüks Yaşam

CEM DUMAN’IN GÖZALTINA ALINMASI

Cem Duman isimli avukatın, Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği düşünülen 14 şüpheli arasında iki avukatın da yer aldığı belirlendi. Selahattin Yılmaz’ın MHP yönetimi ile olan bağlantısı dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINAN AVUKATLAR

Operasyonda gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman, diğerinin ise Semra Ilık olduğu tespit edildi. Cem Duman, son günlerdeki lüks yaşam tarzı, altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını paylaşarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Duman, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı ile yakın bir ilişki içinde olduğu izlenimini veriyor ve kendisine Külliye’den hediye geldiğini iddia ediyordu.