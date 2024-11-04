Cem Gölbaşı, Alaycı Şahsa Peruk Taktı İddiasıyla Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA OLAYI

Bağcılar’da kendisiyle alay ettiğini iddia eden B.İ.’yi alıkoyarak peruk giydirdikleri ve bu anların görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ile birlikte hareket eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden kendisiyle dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.’yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.’yi yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

DARBEDİP PAYLAŞTILAR

Şüpheliler, B.İ.’ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medya platformlarında paylaştı. Olayın ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda Gölbaşı’nın aralarında bulunduğu toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi ve şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

ARABULMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda Cem Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen adres aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, B.İ.’ye ait iş yerindeki şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin B.İ.’yi tekmeledikleri ve ardından dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Bunun yanı sıra, B.İ.’nin peruk takarak Gölbaşı’ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.