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Cem Uzan’ın Trump İle Eski Dostluğu

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TRUMP’IN BAŞKANLIK HEDEFİ

Donald Trump, dört yıllık bir aradan sonra yeniden ABD Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Oyların yüzde 51’ini alarak, rakibi Kamala Harris karşısında zafer elde eden Trump’ın, Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerini de kazanması bekleniyor.

CEM UZAN’DAN DESTEK MESAJI

2002 seçimlerinde kurucu genel başkanı olduğu Genç Parti’yle Türk siyasetinde dengeleri değiştiren Cem Uzan, Trump ile olan eski dostluğuna dikkat çekerek, “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş! DOST…” ifadesini kullandı.

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Mortgage Başvurularında Düşüş Yaşanıyor

ABD'de mortgage başvuruları altı haftadır düşüş gösterirken, 30 yıllık faiz oranları Temmuz'dan bu yana zirveye ulaştı, bu durum 10 yıllık Hazine tahvil oranlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor.
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“Türkiye’nin Turizm Tanıtımı ABD Ekranlarında”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD'deki başkanlık seçimleri sürecinde Türkiye'nin turistik bölgelerinin televizyon yayınlarında tanıtıldığını açıkladı.

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