Cem Uzan’ın Trump İle Eski Dostluğu

TRUMP’IN BAŞKANLIK HEDEFİ

Donald Trump, dört yıllık bir aradan sonra yeniden ABD Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Oyların yüzde 51’ini alarak, rakibi Kamala Harris karşısında zafer elde eden Trump’ın, Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerini de kazanması bekleniyor.

CEM UZAN’DAN DESTEK MESAJI

2002 seçimlerinde kurucu genel başkanı olduğu Genç Parti’yle Türk siyasetinde dengeleri değiştiren Cem Uzan, Trump ile olan eski dostluğuna dikkat çekerek, “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş! DOST…” ifadesini kullandı.